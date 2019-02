Efter mange år med trange kår i et ombygget kurhotel i Gråsten har Gigtforeningen valgt at flytte sit hospital til Sønderborg, hvor den sydligste blok af Sønderborg Sygehus er overgået til Gigtforeningen og herefter bygget helt om. Byggeriet har stået på i to år.

Dronningen så, hvordan patienternes eneværelser og bad er blevet indrettet med teknologi, så håndvaske og toiletsæder kan justeres i højden, og skabe åbnes med et let tryk. Overalt er der taget højde for, at gigtpatienter ofte har færre kræfter og nedsat førlighed.

Med flytning fra Gråsten til Sønderborg skifter hospitalet navn fra Kong Christian X Gigthospital til Dansk Gigthospital.Dansk Gigthospital er landets eneste specialhospital for mennesker med gigt. Det indrettes med 28 enmandsstuer, 15 undersøgelsesrum, syv dagbehandlingsrum, varmtvandsbassin, træningslokaler og forskningsafdeling. Gigthospitalet har årligt omkring 700 indlæggelser og omkring 1600 ambulante patienter. Dronning Margrethe er protektor for Gigtforeningen og nu også for Dansk Gigthospital.

Mere forskning

I Sønderborg skal 94 læger, fysioterapeuter, socialrådgivere og andre faggrupper arbejde sammen på at bremse forværring af patienternes tilstand, samt lindre hverdagen for dem, der ikke har gavn af gigtmedicin. For som hospitalets forskningsleder Kim Hørslev-Petersen kunne fortælle dronning Margrethe og de omkring 70 andre gæster, tåler 20-70 procent af gigtpatienterne enten ikke medicinen eller også mærker de ingen effekt. De skal med andre ord have en rehabiliterende hjælp for at mindske daglige smerter.

Dronning Margrethe hørte om mange af de fremskridt i gigtbehandlingen, som gigthospitalet har gjort gennem de seneste 10-15 år har. Hun hørte også om, hvordan de nye rammer giver plads til forskning i højere grad, end det har været muligt i Gråsten. Dansk Gigthospital er også blevet en del af Syddansk Universitetshospital, et forskningssamarbejde mellem regionens offentlige og private sygehuse.

Dronningen så et hospital uden patienter. I efteråret var det meningen, at personale og patienter skulle rykke ind mellem jul og nytår, men især færdiggørelsen af en tilbygning med vandvandsbassin trækker ud, så nu er flyttedatoen udskudt. Hospitalets direktør Thue Hvorslev forventer dog, at hospitalet flytter inden sommerferien.