Dronningen besøger Sønderborgs nye havnefront

Sønderborg: For femte år i træk har den kongelige familie valgt at placere en stor del af deres ferie på Gråsten Slot. Siden 2015 har kronprinsfamilien holdt ferie på slottet i to-tre uger, inden dronning Margrethes ankomst i løbet af juli. Dronningen holder også ferie på slottet i to-tre uger, og dermed er den royale familie i Gråsten en stor del af sommeren.

Kongefamilien tager typisk del i Sønderborg Kommunes liv i løbet af deres ferie, og det gælder også denne sommer. Dronning Margrethe har blandt andet sagt ja til at besøge Sønderborgs nye bydel, Byens Havn, fredag den 26. juli.

- Vi går en tur med dronningen fra pladsen Hønekilden og fortæller om området og havnens tilblivelse. Dronningen skal også besøge Multikulturhuset, biblioteket og kunstskolen. På Hotel Alsik bliver hun modtaget af Bitten og Mads Clausens Fond, som viser hende hotellet. At dronningen har sagt ja, sætter en streg under, hvor stort projektet er. Jeg er glad for at få mulighed for at vise hende, hvad der sker i Sønderborg, siger borgmester Erik Lauritzen (S).

Dronningen og hendes søster, prinsesse Benedikte har også sagt ja til at modtage Gråsten Ringriderforenings optog søndag den 21. juli. Det er blevet en tradition, at dronningen eller kronprinsfamilien vinker til optoget, der går forbi Gråsten Slot.

- Det betyder rigtigt meget, at kongefamilien år efter år siger ja til, at vi må komme forbi. Det er en god tradition, det er næsten noget, man forbinder med Gråsten Ringridning. Der er rigtig mange børn, der synes, det er fantastisk at ride forbi dronningen med deres små ponyer. Det er et kæmpe tilløbsstykke, og byen er fyldt med mennesker, hvis det er godt vejr. Det er en signatur for Gråsten Ringridning, siger Andreas Thomsen Nøhr, der er ringriderformand.