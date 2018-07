Dronning Margrethe imponerer med sin kunst

Gråsten: Det var en festgudstjeneste i Gråsten Slotskirke og en stor begivenhed i Gråsten, da dronning Margrethe søndag formiddag deltog i indvielsen af et nyt lyseblåt antependium. Et broderi af dronningen, som hun har lagt mindst 230 timers arbejde i med henholdsvis to sidestykker og et frontstykke i det såkaldte antependium, der fremover skal smykke alteret i den smukke slotskirke.

- Dronning Ingrids antependium har været brugt i 75 år. Nu kan det ikke mere. Det har været mig en stor glæde at bruge andre farver og metoder, sagde dronning Margrethe stående ved alteret, hvor hun også kom ind på detaljerne på det færdige antependium. Det fik dronningen klapsalver for i den fyldte slotskirke.

Dronningen var på alle måder hovedpersonen ved festgudstjenesten, hvor hendes søster, prinsesse Benedikte, også deltog sammen med svenske Michael Bernadotte, greve af Wisborg. Det er dronningens fætter. Han er søn af Sigvard Oscar Fredrik Bernadotte, hvis far var kong Gustav VI Adolf. Sigvard Bernadotte stod som designer bag "Margretheskålen" opkaldt efter hans niece, dronning Margrethe. Med i følget var også hofmarskal Michael Ehrenreich og biskop Marianne Christiansen.