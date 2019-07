Gråsten: For et år siden blev et ny antependium, et alterklæde, taget i brug ved en festgudstjeneste i Gråsten Slotskirke. Det var dronning Margrethe, der havde broderet det nye antependium til slotskirken. Dronningen deltog i festgudstjenesten for et år siden, og nu deltager dronningen i endnu en festgudstjeneste i Gråsten. Denne gang markeres det, at dronningen har udarbejdet en ny messehagel til slotskirken.

Messehaglen supplerer og udgør sammen med det antependium, dronningen udarbejdede til slotskirken sidste år, et nyt sæt, der supplerer dronning Ingrids antependium og messehagel fra 1943. Dronning Ingrids sæt er med årene blevet slidt, og derfor sagde dronning Margrethe ja til opgaven.