Drømmen om futsal-guld til Sønderborg blev slukket

Lidt om futsal

Blev opfundet i Montevideos gader i 1930'erne, og i de efterfølgende årtier spredte spillet sig til resten af Latinamerika og siden hen også til Europa.



I 1989 blev det første verdensmesterskab i FIFA-regi, holdt. I 2008 arrangerede Dansk Boldspil Union for først gang DM i futsal, og i 2012 man at oprette et futsal-landshold.



Futsal spilles på en bane på størrelse med en håndboldbane, ligesom målene også er de almindelige håndboldmål. En kamp består af to halvlege af 20 minutters effektiv spilletid.



Man spiller med en mindre bold end i indendørsfodbold. Bolden vejer det samme som en normal bold, men har en blødere inderbold. Det gør, at den ikke hopper så meget og er nemmere at kontrollere.



Samtidig er der ingen bander, så når bolden er ude af spil, skal der foretages et indspark. Der er fire markspillere samt en målmand, der må bruge hænderne inde i straffesparksfeltet.