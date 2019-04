Drenge tiltalt for at overfalde kammerat

Sønderborg: Det var en søndag eftermiddag midt i november 2018, og to drenge satte sig sammen i bussen fra Nordborg for at køre til Sønderborg. Her mødte de en flok andre drenge og piger, som de på kryds og tværs kendte mere eller mindre godt. De gik alle en tur i shoppingcentret Borgen, og derefter ned til Sønderborg Slot. På et tidspunkt blev stemningen lidt dårlig, og det endte med et overfald ved trappen og tunnelen tæt ved Sønderborg Busstation.

Den ene Nordborg-dreng på 16 år var mandag i Retten i Sønderborg, hvor han sammen med en jævnaldrende dreng fra Sønderborg, var tiltalt for vold mod den tredje dreng - en af de drenge, der var med i bussen fra Nordborg. For at gøre forvirringen total, deltog to andre drenge - der dog var under 15 år, da overfaldet fandt sted. De var ikke tiltalt i sagen. Men de to 16-årige drenge nægter i forening med de to yngre venner at have overfaldet deres kammerat med slag i hovedet, flere slag på kroppen, skub i brystkassen og et spark i siden på ribbenene i venstre side af offerets krop.

Først forsøgte retten at få hoved og hale i de to tiltaltes forklaringer. Først uden - siden med arabisk tolk. Det holdt hårdt. Men det kom dog frem, at den ene havde skubbet med to hænder i brystet på deres ven. Det kunne man også se på den video, der blev afspillet i retten. Her kunne man også se, at det var en af de yngre drenge, som ikke var tiltalt, der sparkede offeret i venstre side af kroppen.