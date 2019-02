Nordborg: Fire drenge stod bag, da der 9. december 2018 udbrød brand i en faldefærdig bygning på Holmgade i Nordborg.

Politiets tekniske undersøgelser har vist, at branden var påsat, og efter afhøringer af drengene står det nu klart, at der var dem, der satte ild til noget papir, som fik branden til at bryde ud.

Ifølge politiet er sagen nu givet videre til de sociale myndigheder, da alle fire drenge runder den kriminelle lavalder på 15 år.

