Dreng slået og sparket ned i Minefeltet

Sønderborg: Kort før klokken halv ti tirsdag aften blev en 17-årig dreng slået ned på Store Rådhusgade i området ved caféen Fox And Hounds og restaurant Da Nico - også kaldet Minefeltet.

- Han blev slået i hovedet og derefter sparket i hovedet, fortæller politikommissær Thomas Berg, Syd- & Sønderjyllands Politi. En 21-årig mand og en 17-årig dreng blev kort efter overfaldet anholdt og sigtet for grov vold. Politiet var massivt til stede i området med patruljer, indsatsleder og hundepatrulje. Området blev også spærret af. I den forbindelse blev en kvinde på 29 år fra Sønderborg og en 22-årig kvinde fra Albertslund sigtet for ikke at respektere politiets afspærring, og de får en bøde.

Thomas Berg kan ikke oplyse noget om, hvor kvæstet den 17-årige dreng er blevet af slagene og sparkene, og der er ikke kommet noget frem om motiv til overfaldet.

Har du set noget eller kender til sagen, så skriv på hoj@jv.dk eller ring 7211 4118