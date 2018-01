Dreng med kørekort kørte uden rutineret ledsager

Sønderborg: En 17-årig dreng kørte onsdag eftermiddag en tur i bil, og han har sådan set et kørekort. For et år siden blev det i en treårig forsøgsperiode muligt for 17-årige at tage kørekort og køre i bil til de bliver 18 år. Men det skal ske med en erfaren ledsager i bilen, og sådan skal være mindst 30 år med et kørekort, der er mindst ti år. Men den unge bilist kørte helt alene, og det er forbudt. Han havde heller ingen sikkerhedssele spændt.

Men han beholder sit køre kort. Men en bøde på 5000 kroner slipper han ikke for.