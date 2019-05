Dreng kørt ned: Politiet søger vidner og flugtbilist i blå bil

Sønderborg: Lørdag aften blev en 11-årig dreng kørt ned i krydset ved McDonalds og Bilka på Grundtvigs Allé.

Klokken cirka 18.30 spadserede drengen på Grundtvigs Allé, og bilen ramte ham, da den svingede til højre i krydset. Derefter stak bilisten af.

Små to timer senere blev en 54-årig kvinde kørt ned, da hun gik med sin rollator på Agtoftsvej i samme område. Kvinden har ikke kunnet hjælpe Syd- & Sønderjyllands Politi med detaljerede oplysninger, men har dog nævnt, at her også kunne være tale om en blå bil, og at bilisten stak af fra uheldsstedet.

- Vi kan ikke udelukke, at der er tale om den samme blå bil og den samme bilist. Vi vil gerne tale med vidner til de to uheld, og naturligvis også med føreren af bilen, siger politikommissær Jens Peter Rudbeck, der er leder i Lokal Efterforskning ved Syd- & Sønderjyllands Politi.

Hverken drengen eller kvinden blev alvorligt kvæstede. Oplysninger i sagen til politiet på telefon 114.