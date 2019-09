Sønderborg: En 17-årig dreng er fredag ved Retten i Sønderborg blevet varetægtsfængslet i yderligere fire uger i en voldtægtssag fra Sønderborg. Teenageren har ifølge Syd- & Sønderjyllands Politi tvunget en 72-årige svagelige herre til at udføre oralsex.

Ifølge den sigtelse, der blev læst op under det første grundlovsforhør, der foregik den 2. august, har drengen med et fast tag i den ældre herres håndled beordret ham til at sutte på teenagerens lem. Drengen er også fra Sønderborg.

Han er også sigtet for grov vold ved at have stukket den ældre herre fire gange på højre side af halsen - eventuelt med en skruetrækker eller en anden ukendt genstand. Det har givet den ældre mand læsioner på halsen.

Det seksuelle overgreb skulle være sket i en lejlighed på Dybbøl-siden lørdag den 29. juni om morgenen klokken 7.26.