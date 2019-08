Dreng fængslet for at tvinge ældre herre til sex

En 17-årig dreng er blevet varetægtsfængslet i to uger for at tvinge en ældre mand til sex. Han er også sigtet for at have stukket offeret i halsen fire gange. Teenageren nægter sig skyldig.

Sønderborg: En 17-årig dreng er fredag ved Retten i Sønderborg blevet varetægtsfængslet i to uger i en voldtægtssag fra Sønderborg. Teenageren har - ifølge Syd- & Sønderjyllands Politi - tvunget den 72-årige svagelige herre til at udføre oralsex. Ifølge den sigtelse, anklager Mie Christiansen læste op i grundlovsforhøret, har drengen med et fast tag i den ældre herres håndled beordret ham til at sutte på teenagerens lem. Han er også sigtet for grov vold ved at have stukket den ældre herre fire gange på højre side af halsen - eventuelt med en skruetrækker eller en anden ukendt genstand. Det har givet den ældre mand læsioner på halsen. - Han nægter sig skyldig, han nægter ethvert kendskab til det hele, sagde drengens forsvarer, Carsten Højer. Det seksuelle overgreb skulle være sket i en lejlighed på Dybbøl-siden helt tilbage til lørdag 29. juni tidligt om morgenen klokken 7.26. Drengen blev først anholdt og sigtet torsdag tidligt på eftermiddagen, men hvorfor der skulle gå så lang tid fra gerningstidspunktet til anholdelsen kom ikke frem i retten.

Dørene blev lukket Dommer Leon Fredgaard lukkede dørene for offentligheden og dermed også pressen, og det skete på begæring fra anklageren. Mie Christiansen og altså dommeren mente, at det ville kunne skade efterforskningen, hvis dørene ikke blev lukket. JydskeVestkysten protesterede, fordi det er en alvorlig sag, der har offentlighedens interesse. Avisen bad anklageren konkretisere, hvilke efterforskningsmæssige skridt der skal foretages, og om en omtale af sagen vil kunne skade. Anklageren talte om genafhøring af sigtede og forurettede - altså offeret - men det er ikke usædvanligt på tidspunktet for et grundlovsforhør. En dørlukning skal bero på en konkret vurdering i den enkelte sag, og anklageren kunne ikke afvise, at der har været vidner til stede, som politiet skal finde frem til og afhøre. Derefter lukkede dommeren dørene. Det kom i den åbne del af retsmødet ikke frem, hvor gammel offeret er, men Syd- & Sønderjyllands Politi har efter retsmødet oplyst, at manden er 72 år. Det var heller ikke en del af det åbne retsmøde, om teenageren og den ældre mand er i familie med eller på anden måde har en relation til hinanden. Det har politiet også efterfølgende oplyst, at teenageren og den 72-årige mand ikke har. Den 17-årige er varetægtsfængslet i 14 dage i en ungdomsinstitution i Nordjylland. Han accepterede varetægtsfængslingen.