Drama i ringriderfinale - Mary blev konge

Sønderborg: Den 57-årige Mary Bonnichsen fra Gasse ved Skærbæk havde sikret sig kongetitlen, da hun som den eneste af fire ryttere i kampen om kongetitlen ramte den mindste ring på kun fem millimeter i øvrigt som eneste overstikker i finalen. Altså dyster hun med lansen i skulderhøjde.

Men så begyndte dramaet. En af favoritterne - den kun 18-årige Oliver Schulz fra Gredstedbro - kun ikke få sin hest "Mister" ned gennem galgen. Den vendte simpelthen om. Han har kun haft hesten i to år.

- Den var irriteret over et eller andet nede ved publikum, forklarer han. Andre ryttere hjalp med at trække hesten ned mod galgen, mens en anden rytter sad på sin hest for enden af galgen og foran publikum, så "Mister" kunne se, at der ikke var noget at være bange for.

Oliver Schulz kom igennem og sikrede sig kronprinsetitlen - det gjorde han også om fredagen i 2018. Den unge mand har også været søndagskonge i Sønderborg i 2015, 2016 og 2017.

Han har slet ikke så meget tid til ringridning. Han går på handelsskole i Esbjerg, og så snart han kommer hjem er han på fritidsarbejde i DagligBrugsen i Gredstedbro.

Kronprins blev Gitte Kjeldstrøm fra Allerup ved Toftlund.