Domsfældelse i sag om vold mod røver udskudt

Afgørelsen af en retssag om, hvor vidt to voldstiltalte har tvunget en tredje ung mand til at begå røveri for at betale sin gæld, er udskudt, da den ene af tre forsvarere mandag meldte forfald.

SØNDERBORG: Det, der skulle være afslutningen på en voldssag mod to mænd fra Sønderborg og en 20-årig medvirkende chauffør, endte mandag i retten i en roden rundt i kalendere for at finde datoer for nye retsmøder. Den ene forsvarer havde meldt sig syg, og gode råd var dyre i bestræbelserne på at nå frem til domsafsigelse for de to voldstiltalte arrestanter og deres chauffør.

De er tiltalt for 31. juli og 1. august 2017 at have opsøgt en dengang 19-årig mand, der opholdt sig på Møllemærsk i Aabenraa, og under slag og trusler at have tvunget ham til at begå røveri mod en Petit Kiosken i Sønderborg med 3500 kroner som udbytte. Manden blev pågrebet af politiet mindre end et kvarter efter røveriet. Han har forklaret, han blev tæsket og truet til røveriet af en 19-årig og en 26-årig mand fra Sønderborg. De nægter sig begge skyldige.