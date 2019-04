Dømt for bedrageri: Mand solgte koncertbilletter og charterrejser, der ikke fandtes

Sønderborg: Han fandt sine kunder på nettet - typisk Den Blå Avis eller på Facebook. Den 46-årige mand er en bedrager, og han har flere domme bag sig. Tirsdag fik han endnu en, og dommer Leon Fredgaard ville gerne høre, om manden kunne overbevise ham om, at det nu var slut med at begå disse bedragerier på nettet.

- Ja, det er slut. For nu har jeg prøvet at være i et rigtigt fængsel, og det har jeg ikke lyst til at prøve igen, sagde han. For i sommeren 2018 fik han sin seneste dom - fem måneders fængsel for bedrageri. Men dommeren var ikke helt overbevist, og han idømte den 46-årige mand fra Gråsten fire måneders fængsel.

Det fik han for en stribe bedragerier, hvor han har solgt især koncertbilletter til for eksempel rockbandet U2, Roskildefestivalen og Smukfest i Skanderborg. Han har også lejet en campingvogn ud og solgt et par charterrejser til Tyrkiet. Men hverken koncerterne eller rejserne har manden haft. Han fik folk til at sende pengene på en bankkontooverførsel. Men kunderne fik aldrig deres varer. Det var heller ikke meningen.

Anklageren spurgte, hvad han gjorde, når folk klagede.

- Ikke noget, lød svaret.