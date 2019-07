Døgnåbne genbrugspladser i Sønderborg-området har succes

Sønderborg Kommune: I Sønderborg Kommune kan private borgere og erhvervsfolk aflevere genbrug, når det passer dem. Siden indførelsen af en døgnåben løsning til tre udvalgte genbrugspladser, har flere fået øjnene op for de mange fordele. Cirka 8580 er tilmeldt ordningen, heraf er 87 virksomheder.

Erhvervsudvalgsformand Gerhard Bertelsen ser gerne, at flere virksomheder tilknyttes Adgang365:

- Det er vigtigt, at vores virksomheder har de bedste forudsætninger for at drive erhverv, og derfor har det været vigtigt for os at gøre adgangen til genbrugspladserne fleksible. Jeg så selvfølgelig gerne, at flere virksomheder fik kendskab til ordningen og tilmeldte sig, udtaler han i en pressemeddelelse.

- For både borgere og virksomheder skaber Adgang365 en frihed, som vi nu har rigtig gode erfaringer med. Nu er det kun et spørgsmål om at udbrede kendskabet til ordningen, siger næstformand for erhvervsudvalget, Heidi Frederikke Jørgensen.