Dødsfald og pladsproblem lukker ringriderforening

For 11 måneder siden mistede Kirke Hørup Ringriderforening sin formand, og nu har foreningen også mistet sin ringriderplads. Det er for meget på en gang, siger Kurt Petersen, der er mange-årigt medlem af bestyrelsen.

Kirke Hørup: Kirke Hørup Ringridning lukker og slukker. Sådan ser det i skrivende stund ud. Mange-årigt bestyrelsesmedlem Kurt Petersen siger til JV, det er højst usandsynligt, at foreningen får en ringridning stablet på benene til september.

Det er to årsager til, at Kirke Hørup Ringriderforening, der har stået for ringriderfester siden 1980erne, slipper tøjlerne. Det alvorligste slag fik foreningen for 11 måneder siden, da den mange-årige og meget aktive formand Svend Nygaard døde. Det er ikke lykkedes at finde en til at tage hans plads.

- Der er ingen, der vil være formand. Alle er jo oppe i årene, siger Kurt Petersen, der dog kun er 56 år. Han kan dog ikke se sig selv som formand.

- Det kan jeg ikke overskue, jeg har problemer med ryggen.