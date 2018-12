Dødsbrand på Nordals

Nordals: Politiet har en idé om, hvad der skyldes den voldsomme brand lørdag aften i et stråtækket bindingsværkhus i Elstrup Nederby - en lille landsby øst for Guderup på Nordals. Her omkom husets beboer - en 66-årig mand.

Vagtchef Ivan Gohr Jensen fra Syd- og Sønderjyllands politi oplyser, at brandteknikere trækker i arbejdstøjet umiddelbart efter nytår, hvor de skal forsøge at finde den endegyldige brandårsag.

Anmeldelsen om branden kom ind på politiets alarmcentral klokken 19.27, og der kom hurtigt brandfolk til stedet fra de frivillige brandværn i Egen og Augustenborg. Også en vandvogn fra Nordborg Frivillige Brandværn blev tilkaldt.

- Vi brugte rigtig meget vand, og måtte tage hele den stråtækkede tagkonstruktion af for at få bugt med flammerne, fortæller brandinspektør og indsatsleder Pia Hamann fra Sønderborg Brand og Redning. Slukningsarbejdet var først færdig en time efter midnat.