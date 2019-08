Dødsbilist varetægtsfængslet fire uger: Risiko for flugt

En akutbil var hurtigt på stedet, men kun 20 minutter efter måtte lægen erklære kvinden for død. En efterfølgende pustetest viste en promille på 1,24. for manden. På vejen lå hans varevogn på taget med knuste ruder og skader på fronten. Øl og sko var faldet ud og lå på vejen.

Prøvede at undvige

Forhøret foregår med tolk, og der høres små snøft og ind i mellem et dybt suk, mens sigtelserne læses op. Ud over spirituskørsel mener anklagemyndigheden, at manden har været under påvirkning af stoffer. Han er også sigtet for at have kørt bil, selv om han i juni 2017 fik frakendt retten til at køre bil i tre år. Han blev taget med en promille på 1,37 i februar 2017.

Selv forklarer den sigtede, at han så cyklisten midt på kørebanen cirka 20 meter før ulykkesstedet. Han vil undvige ved at køre højre om i grøften, men det skarpe drej med rattet gør, at han mister kontrollen over bilen. Ifølge ham selv, kører han med 70 km i timen.

Efterfølgende er der ikke konstateret bremsespor på vejen, og politiet bemærker i rapporten, at oversigtforholdene er gode på stedet. Der er fundet dækspor fra bilen i vejsiden længere tilbage før påkørslen lige som der er et træ, hvor barken er skrabet af - formentlig efter kontakt med sigtedes varevogn, vurderer politiet.