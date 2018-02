Døden kom fra Bøffelkobbel-skoven

Bøffelkobbelhuset og krigen

Hvert år den 22. februar møder repræsentanter fra Jydske Landsoldater, flere fanebærere, folk fra Bøffelkobbelhusets Venner og andre borgere op i den lille have på Amtsvejen 4 mellem Dybbøl og Nybøl. Her ved det kun 85 kvadratmeter store hus er et gravsted med et stort, mørkt kors, hvor deltagerne mindes de danske soldater - infanteristen Hans Hansen og dragonen Jens Christensen, som faldt den 22. februar 1864.Det var ægteparret Kathrine og Jørgen Fink, som begravede de to soldater i 1864. På det tidspunkt boede parret på en gård ved siden af. Det lille, simple hus, som parret flyttede over i senere, blev opført i 1888. Parret passede graven indtil 1905, hvor de begge to døde.



I 1960'erne købte organisationen De Danske Forsvarsbrødre huset, og i 2009 overdrog de huset til den selvejende institution Dybbøl Mølle. Her har forgæves søgt fonde til den budgetterede renovering på 1,3 millioner kroner.



Foreningen Jydske Landsoldater/Bøffelkobbelhusets Venner overtog i 2017 huset for at samle penge og selv lægge kræfter i en istandsættelse. Foreningen vil omdanne det til et fortællerhus og et samlingssted for Jydske Landsoldater. Bøffelkobbelhuset er en del af en landskabsfredning, som den daværende ejer frivilligt indgik i 1988.