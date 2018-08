- Kommunen anser branddammen som værende afsluttet på toppen af den røde liste over oprensede damme. Nogen bør fortælle dem, I er ikke blevet færdige. Det vil tage år, hvis branddammen skal opfyldes naturligt. Der er et grundvandsspejl. Skal man hæve grundvandet med regnskyl, skal der dælen nedme komme meget vand. Det er mange kubikmeter. Jeg tror ikke, de har nogen ide om, hvor stor den er. Den er meget grøn, siger han.

SKOVBY: Er branddammen i Skovby så god, som den skal være og mangler bare en spærre på et kloakoverløb, eller trænger den til at få det sidste slamlag skrabet af, så den kan blive frisk og ren? Det spørgsmål skiller kommunen og flere af Skovbys borgere, der så langt fra mener, kommunen har gjort sit arbejde færdig med oprensning af den plumrede dam. Kommunen på sin side mener at have udført arbejdet og venter blot på et par heftige regskyl til at fylde branddammen op.

Sønderborg kommunes branddamme er tilgroede og trænger i mange tilfælde til oprensning. De fleste branddamme ligger i landsbyer. Forvaltningen ønske at fremhæve det gode samarbejde, som eksisterer mellem forvaltningen og en række landsbylaug. Der er mange steder et ønske om at bidrage til vedligehold af branddammene. Dammene er dog mange steder forurenede, og derfor bliver medborgerprojekter om oprensning ofte ikke til noget på grund af de ekstra udgifter, der er til oprensning og deponi af det forurenede slam fra dammene. Det er intentionen, at forvaltningen ved at indgå aftaler med landsbylaugene og lade lokale kræfter bidrage til oprensningen, hvor det er muligt, vil kunne få oprenset flere branddamme for den økonomi, der er til rådighed. Vurderingen er, det vil koste cirka 200.000 kroner at oprense de 12 damme, der vurderes mest tiltrængte. FRA FORVALTNIGNSBILAGENE

Vi har styr på Skovby

- Branddammen skal fyldes ad naturlig vej. Der skal to-tre gange så meget vand i som nu. Det kommer med vejret. Vi har en proces i gang med forsyningen om at få lavet en spærre mod kloakoverløb. Der er styr på Skovby, siger drifts- og anlægschef Henrik Littau, der er klar til at gå videre med listen over øvrige højt prioriterede branddamme, der skal oprenses.

- Der er et kloakoverløb, som skaber lugten. Det vil blive lavet i løbet af en uge eller to. Det er ikke nogen løsning at sende 200 lastbiler med vand til at fylde søen op. Vi er ikke færdige med branddammen i Skovby, siger teknik- og miljøudvalgsformand Aase Nyegaard, Fælleslisten, der vil tage en snak med Skovbys borgere om den omdiskuterede branddam.

- Hvis branddammen ikke bliver vedligeholdt, er det bedre at sløjfe den. Havde den ligget i Sønderborg, var det aldrig sket, at den havde fået lov at plumre til. Får den lov at ligge, starter vi forfra med ti års kamp for at få renset dammen op. Det er en rodet affære. Når vi har vestenvind i gårdspladsen, stinker det inde i huset. Jeg ville aldrig kunne sælge det ved østenvind. Det er ikke til at holde ud. Da vi havde springvand i dammen, blev mit hus sprøjtet grøn af alger, så vi var nødt til at fjerne det igen, siger Christian Sørensen.

Han og Claus Nielsen ser ikke er nogen vej uden om at skrabe det øverste lag slam væk for at slippe for stanken.

- Der ligger gamle sengebunde og indkøbsvogne i dammen, siger han.

Kommunen mener at have stukket mange penge i branddammen i Skovby. Der er fjernet store slammængder først på året. Den varme sommer gjorde dog, den kom til at lugte med lav vandstand i en irgrøn farve.