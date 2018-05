Direktør: Nye gulve i idrætscenter er farlige

Nordals Idrætscenter går om kort tid i gang med at skifte de ellers helt nye gulve i svømmehallens omklædningsrum. Gør vi ikke det, kommer nogen til skade, siger direktør.

Nordborg: - Hvis ikke vi gør noget nu, så er spørgsmålet ikke, om nogen kommer til skade. Spørgsmålet er, hvornår nogen kommer til skade. Det siger den nye direktør i Nordals Idrætscenter Jens Chr. Hansen. Det, han taler om, er de nye gulve i de to omklædningsrum ved idrætscentrets svømmehal. Jens Chr. Hansen fortæller, at gulvene, som er lagt for kort tid siden, er meget glatte - de mangler ganske enkelt den ruhed, som gulve i vådrum bør have. Gulvenes hældning er ifølge direktøren også forkert. Vandet finder ikke selv vej til afløbene. JV kigger inden for i omklædningsrummene og konstaterer, at den påstand holder vand.

Vil ikke i dialog Jens Chr. Hansen fortæller også, at han har haft kontakt med det firma, som i forbindelse med den store restaurering af idrætscentret lagde gulvene, men at firmaet ikke ønsker dialog. - Der kan gå lang tid med snak med advokater og andre, før der findes en løsning på, hvem der skal betale, og det kan vi ikke vente på. Jeg vil ikke bare sidde her og se, at det er farligt for vores gæster at færdes i omklædningsrummene. Derfor går vi om kort tid - for egen regning - i gang med at fjerne gulvene. De bliver erstattet med fliser, fortæller han - og understreger, at idrætcentret dermed umiddelbart ikke kan gøre krav gældende over for det firma, som lagde gulvene. - Det lyder dyrt? - Det kommer sammenlagt til at koste knap en halv million kroner, men vores gæsters sikkerhed kommer altid først, siger Jens Chr. Hansen, der i en årrække arbejdede som produktionsleder på Danfoss og blandt andet havde sikkerhed som et af sine ansvarsområder.

gik i dialog Da problemerne med gulvene kom Jens Chr. Hansen for øre, gik personalet og ledelsen i dialog med svømmehallens brugere. Idrætscentret ville gerne høre, hvordan de mente, det hele burde gribes an, og centret var klar til at lukke svømmehallen, til de nye og sikrere gulve var lagt. - Men det ønskede brugerne ikke, så vi enedes om, at der kunne lægges skridsikre måtter ud og sættes skilte op med advarsel om de glatte gulve og at alle så går meget forsigtigt i omklædningsrummene, fortsætter Jens Chr. Hansen. Det er Areo Gulve, som har udført arbejdet i omklædningsrummene. Jens Hougaard, medejer, siger, at firmaet ikke er ansvarlig for gulvenes hældning, da belægningen er lagt oven på de gamle fliser. - Det indgik ikke i aftalen, at vi skulle ændre hældningen. Men hensyn til belægningen har vi tilbud at komme med en mere skridsikker løsning, men det har man ikke ønsket, siger Jens Hougaard.