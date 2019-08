Dinesen og Walter giver sidste koncert i Mølleparken

Sønderborg: Sønderjyske Jacob Dinesen har lige spillet på Tønder Festival, og nu er han på vej til Mølleparken i Sønderborg.

Debutalbummet 'Count the Ways' udkom i 2015 og banede vejen for opfølgeren 'Brace Against the Storm', hvor Jacob Dinesen for alvor gjorde opmærksom på sit store talent. Dette album gik direkte ind på albumhitlistens førsteplads, og numrene 'Roll With Me' og 'Jessie' var blandt radioværternes favoritter i 2017.

Jacob Dinesens tredje og nyeste album kom i 2018 og fik overskriften 'Troværdig treer fra den sønderjyske hitmager' i GAFFA, som gav den fire stjerner og en meget rosende omtale, hvor der også trækkes linjer over til Van Morrison og U2.