Difko Sønderborg: Der kommer et hotel efter Comwell

Ejerkredsen bag bygningerne, som frem til årsskiftet huser Comwell Hotel, er sikker på, at der også i fremtiden bliver hotel i den by- og strandnære placering på Strandvej 1. Scandic Hotel flytter dog ikke tilbage.

- Så Sønderborg-revyen behøver heller ikke være nervøs for mangel på hverken mad eller hotelværelser, tilføjer direktøren og bestyrelsesformanden for investeringsselskabet K/S Difko Sønderborg 1, som tegnes af en ejerkreds på otte personer.

- Den bygning er opført til at være hotel, og det fortsætter den også med. Der er interesse for stedet, som jo ligger rigtig godt med by og strand lige uden for døren, siger Poul Christensen og understreger, at han er fortrøstningsfuld og sikker på, at stedet fortsætter som hotel.

I hvert fald er Poul Christensen, direktør og bestyrelsesformand for det selskab (K/S Difko Sønderborg 1), der ejer bygningerne, sikker på, at der også i 2019 er et hotel i bygningen med den gode adresse på Strandvej 1.

Sønderborg: Byen bliver alligevel ikke et hotel færre, selv om Comwell fra årsskiftet har valgt at trække sig ud af Sønderborg.

Der var stor interesse for hotelprojektet på den gamle trælastgrund i starten af 80'erne, og alle kontrakter blev underskrevet i byrådssalen i Sønderborg i april 1985. Prisen for byggeriet var 72 mio. kroner. En del af finansieringen skete via Sydbank med udstedelse af anparter på 50.000 kr. Den Kongelige Ballet var med til at indvie teatersalen den 3. september 1986 med deltagelse af blandt andre dronning Ingrid og kulturminister H.P. Clausen. Et par dage efter var det hotellets tur med åbent hus og over 18.000 besøgende. Comwell-kæden overtog hotellet fra Scandic-kæden 1. april 2002. I begyndelsen af februar 2018 meddelte Comwell-kæden, at man ikke forlænger lejekontrakten med K/S Difko Sønderborg 1 og fraflytter ved årsskiftet.

Flere muligheder

Poul Christensen ønsker dog ikke at sætte navne på de hoteloperatører, der er i spil. Så det giver jo plads til nogle bud.

Et scenarie kunne være, at Comwell får lov at fortsætte. Måske på en korttidskontrakt til billigere penge, hvorefter prisen kan justeres, når konkurrence-situationen med Hotel Alsik er vurderet. Det er planlagt åbnet i marts 2019.

Men også større kæder som Arp-Hansen eller Best Western kunne tænkes at være blandt de interesserede. Danske Hoteller overtog for et par års siden godt nok driften af Nørherred Hus på Nordals, men kunne også være et bud.

Sikkert er det dog, at Scandic Hotel ikke har interesse i at vende tilbage til det sted, hvor de holdt til i perioden fra åbningen i 1986 til 2002.

- Vi har haft rigtige gode resultater med vores nuværende placering (Ellegårdvej red.). Så jeg kan helt afkræfte, at vi skulle vende tilbage til adressen inde i byen. Mange af vores kunder synes, at den nemme til- og frakørsel lige ud til omfartsvejen er dejlig, siger chef for distrikt vest hos Scandic, Jesper Buus, der oplever en generel positiv udvikling i Sønderborg og tilføjer:

- Vi er også helt klar på den kommende konkurrencesituation når Hotel Alsik åbner. Nyt liv skaber mere nyt liv, så vi ser frem til det.