Diamanterne fra Oksbøl

Nordals: Det var en forbandet vejr for 60 år siden, da 16 piger og drenge skulle konfirmeres i Oksbøl Kirke. Sneen lå i høje driver sidst i marts, og det var helt usædvanligt. Konfirmationen måtte udsættes til om eftermiddagen, så sneplove kunne bekæmpe de største driver og gøre vejene fremkommelige.

- Det var ikke sket siden 1876, at man måtte udsætte konfirmationen i Oksbøl, fortæller Peter Hellesøe. Han er initiativtager til at de gamle konfirmander nu denne søndag mødes i Oksbøl Kirke. Til gudstjeneste og derefter pølsebord og hyggelige samtaler fra de gode gamle barndomsdage på Nordals. Men først skal Hellesøe lige være færdig som kirkesanger, for det er han nemlig også i Oksbøl. Selv om han for 14 år siden flyttede fra sin hjemegn til Kirkehørup.

Sognepræsten Hanne Lund vil stoppe i Oksbøl, fordi hendes stilling står til at blive ændret. I stedet for at konfirmere alle elever fra Østerlund og Oksbøl Friskoler skal præsten i Oksbøl i fremtiden kun konfirmere de af skolernes elever, der bor i pastoratet. Peter Hellesøe læser op efter gudstjenesten, og han fortæller, hvornår der igen er gudstjeneste. Det er skærtorsdag klokken 16. Bagefter er der lammespisning. Men det er fremtiden.