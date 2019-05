Det vilde vesten til damefrokost i Nordborg

- Jo, det er sket, at en enkelt kvinde må sendes ud, fordi hun går for vidt. Men de fleste er jo bare i festhumør, forsvarer Søren Sørensen de mange kvinder, som fester igennem til byfesten i Nordborg.

Vi bliver ved til klokken et eller to i nat. Nogle gange til klokken 5. Vi er 18 tøser af sted sammen, og det er damefrokosten, der holder mig i gang.

- Her er ikke en masse mænd, der har travlt med at rette eller tysse på en, forklarer holdet.

- Det her er den fedeste fest i hele året, erklærede Helene Poulsen, som har samlet et hold bestående af veninder og arbejdskollega i hjemmeplejen på Nordals.

Hestehovedet til dragten har hun dog opgivet at gå med. For hvor mange øl kan man lige drikke gennem en lang mule?

Line La Cour har udråbt sig selv som sherif for et hold bestående af 17 kvinder. Deriblandt veninder og arbejdskolleger, hendes egen mor og lillesøster. Foto: Claus Thorsted

En time inde i festen er de første tre bænke brast sammen under stående, syngende kvinder. Maden er spist, humøret er højt, og pistoler knalder fra hofterne.

Nu begynder mange at danse kædedans gennem teltet, og det bliver tydeligt, at damefrokosten ikke gør forskel på kønnene. Kvinder, der vælger at blive stående på egen bænk for at synge og skåle, kan også forvente et klap eller flere bagi, når kæden danser forbi.

- Det er pissehyggeligt. Skål. Vi skal da med igen næste år, ikke, spørger Sandra Qourp sine veninder Dorte Jensen og Dikte Johansen.

Alle tre er nybegyndere udi damefrokoster og tør ikke danse på bænken af frygt for, at den braser sammen.

Tanja Lunderskov Petersen lå syg med feber aftenen før.

- Min kusine sagde, at jeg skulle med. De andre pressede også på. Så jeg besluttede mig kl. 20, og så var indianerdragten det eneste, vi hurtigt kunne finde frem. Og nu går det meget bedre. Vi bliver ved til i morgen. Mindst, erklærer hun.

Damefrokosten varer til klokken 18.30, hvorefter teltet åbnes for begge køn. Festen slutter kl. 02 - i hvert fald den del, der foregår i byfestens store telt på Luffes Plads i Nordborg.

Lørdag er 450 personer tilmeldt til et af byfestens andre store arrangementer: En hyggeeftermiddag med Kandis og Sønderborg Harmonikaklub.