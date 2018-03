Det var som i gamle dage

Børn, forældre og bedsteforældre var i flere timer fri for iPads og mobiltelefoner. I stedet brugte de hænderne til at fremstille forskellige former for legetøj i aktivitetsrummet på Sønderborg slot.

Sønderborg: Der var ingen iPads og mobiltelefoner nogen steder. I stedet var der trængsel i aktivitetsrummet på Sønderborg slot, hvor Museum Sønderjylland for første gang inviterede til et familiearrangement for børn og voksne.

Her kunne bedsteforældre, forældre og børnene bruge deres hænder. Museumformidler Arne Reggelsen kunne glæde sig over de mange fremmødte, og som han rammende sagde:

- I "gamle dage" var hænderne altid i sving. Ingen sad uden at lave noget. Altid var man i gang.

Og det var helt tydeligt, at hele familien kunne være sammen om arbejdet med at fremstille små nyttige ting lige fra legetøj til køkkenredskaber. Der blev savet i træ og sat snore på en såkaldt brommepind, der blev slynget rundt i luften, så der kom lyd på. Der blev flettet garn, syet, og der var mulighed for at støbe små tinsoldater.

Linda Olling fra Broager havde Andreas på otte år og Dan på fem år med. Andreas er blåspejder og vant til at snitte i træ, så han kunne vise lillebror, at kniven skulle snitte væk fra kroppen.

- Det er rigtig fint, at Museum Sønderjylland nu kommer en stribe tilbud for hele familien, sagde Linda Olling.

Også familien Berg fra Broager var begejstret for arrangementet på slottet. Alfred på ti år, Asger på seks var sammen med moren Sine og bedsteforældrene Else Marie og Mogens Berg rundt ved de forskellige borde, hvor der var rig lejlighed til at vise sin kreativitet, og det var typisk bedsteforældrene, som kunne nikke genkendende til de legesager, som de fremstillede i deres barndom.