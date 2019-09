Det sagde borgmesteren til Peter Mads Clausen: Læs hele talen her

Kære Peter - kære gæster.

Tak fordi I er kommet her i dag. Vi fra Byrådet har samlet jer her i dag for at fejre Peter Mads Clausens 70 års fødselsdag. Jeg vil således gerne ønske dig, Peter, et stort tillykke på din runde dag. Også til familien tillykke. Jeg ved jo, at der bliver fest hele dagen og tak for invitationen til eftermiddagens reception, hvor rigtig mange vil ønske dig tillykke. Men vi ville altså gerne have dig lidt for os selv en kort stund her i rådhuset.

Jeg vil sige med det samme, at det ikke er alle 70 årige, der bliver inviteret til fødselsdagsreception på rådhuset. Faktisk plejer det først at være, når man fylder 100 år, at borgmesteren kommer på besøg. Jeg vil så ikke love 100 pct., at det bliver mig, der kommer til den tid.

Byrådet plejer at synge, når vi samles her i salen. Det gør vi så også i dag. Happy Birthday.

Forsamlingen synger Happy Birthday, hvorefter Erik Lauritzen afslører, at der er en anden grund til, at Peter Mads Clausen er inviteret. Ude på repos'en fortsætter han med:

Kære Peter -kære alle. For to måneder siden besluttede Byrådet at give os selv muligheden for at udnævne æresborgere. Det var ikke tilfældigt, at det lige var der, vi drøftede den mulighed -vi havde en bagtanke- og det er derfor, vi i dag er samlet her i Rådhusets forhal- det er derfor, vi tillader os at stjæle lidt af din fødselsdag.

For Peter -det var dig vi tænkte på- du har og har haft en ganske særlig betydning for vores kommune - naturligvis som medejer af den virksomhed, som familien Clausen har opbygget, og som har betydet så uendeligt meget først for lokalområdet på Als men gennem tiden for hele landsdelen - men særligt i din rolle som bestyrelsesformand for Bitten og Mads Clausens Fond siden 1999.

En periode hvor mange store projekter og en rivende udvikling har præget Sønderborg Kommune. Og i de seneste 10 år er det gået stærkt. I Byrådet er vi stolte over, hvad der er skabt igennem samarbejde men jo som oftest med BMC som central spiller.

Der ER rigtigt mange eksempler på BMC´s involvering i den periode- men for at nævne nogle af de nyere:

Vores fyrtårnsprojekt Projekt Zero er partnerskabet, som i høj grad er drivende for en positiv udvikling.

I forbindelse med Spejdernes Lejr 2017 valgte fonden med dig i spidsen at donere midler, som ikke blot bidrog til, at spejderne fik en vellykket lejr, de gjorde det samtidig muligt at udvikle infrastrukturen på Kær Vestermark og danne grobunden for borgerne i mange år fremover. Et fundament vi til stadighed bygger videre på.

Spoler vi cirka 10 år tilbage til dengang, Alsion blev til, bidrog Bitten & Mads Clausens Fond væsentligt til det ambitiøse projekt. Sammen med andre og med dig som drivkraft lykkedes det at vende udviklingen på SDU Sønderborg med etableringen af CIE.

Og stiller man sig på Alsion og kigger over Alssund, så ser man dit og fondens meget distinkte fingeraftryk på Byens Havn i form af flere bygninger med perlen Hotel Alsik, i centrum. Det er et enormt projekt, som kun er blevet en succes, fordi du og BMC har insisteret på at realisere den plan, vi sammen udarbejdede for mange år siden, og som flere her i kredsen kan tage en del af æren for.

Allersenest er der naturligvis Nordals Ferieresort, som vi som kommune og lokalbefolkning drømte om, som vi sammen har trillet i gang - og som I nu ruller videre sammen med Linak. Jeg er sikker på, at du nok skal få sat et smukt og funktionelt præg også på det projekt og dermed på hjemegnen på Nordals.

Og så har jeg ikke engang nævnt involveringen i Kultur i Syd, SønderjyskE, Borgen og meget mere.

Listen er kort sagt lang. Og udnævnelsen som æresborger sker som sagt netop på baggrund af den store betydning, du har haft i kraft af disse og mange andre projekter, som har gjort en positiv forskel i Sønderborg Kommune.

Netop dit ønske om at gøre en positiv forskel vil jeg gerne fremhæve. Du har for nylig sagt i avisen, at du ikke vil sidde på en stor pengetank som Joakim von And men hellere sætte noget i gang.

Dit engagement er vi flere i Byrådet, der gennem årene har oplevet på tæt hold. For uanset om det er store eller små projekter, vi drøfter, så er du altid dybt involveret - og ikke mindst meget vidende og dybt nede i detaljerne.

Så må vi også erkende, at det ikke sjældent er sket, at et projekt eller en tegning har kørt en ekstra omgang, efter du har været over det og haft andre idéer eller planer. Men jeg må samtidig også sige, at oftest så har du altså ret.

Du er ganske detaljeorienteret - og jeg er sikker på, at der er ikke en stol, en vægdekoration eller andre indretningsmæssige detaljer på Alsik, som du ikke har vurderet inden anskaffelsen - og jeg må sige, at du med din stærke og gode smag gang på gang har en afgørende finger med i, at projekterne ender med både en høj æstetisk og funktionel standard.

Jeg har også flere gange oplevet dig i forhandlingssituationer - og jeg må sige: Jeg er altså glad for, at vi er på samme side. For du er som udgangspunkt altid venlig - men man er heller ikke i tvivl, når du ikke er tilfreds.

Kære Peter - det er med baggrund i denne motivation og din betydning for Sønderborg Kommune, at jeg har den store glæde og ære officielt at udnævne dig til æresborger nummer 1 i NY Sønderborg Kommune.

Efter afsløringen af tavlen overrakte Erik Lauritsen blomster med følgende ord:

Og nu var blomsterne ikke til dig Peter men til din kære Anne-Dorthe, som har været med dig gennem alle årene. For selvom det kan lyde trivielt, så er det ikke helt forkert, at bag enhver stærk mand står en stærk kvinde. Det er også tilfældet med dig Anne-Dorthe. Tak for det.

Æresborgerne vil fremover blive noteret på denne tavle her i forhallen, så vi løbende bliver mindet om dem. Tak til alle, der er mødt frem for at festligholde dagen - nu trækker vi ind i byrådssalen, hvor der også er lidt småt at spise.