Det nye udsatteråd skal sammensættes

Har du lyst til at gøre en indsats for de udsatte i Sønderborg Kommune? Så kan det være, du kan få en plads i kommunens udsatteråd.

SØNDERBORG: Onsdag 16. maj klokken 16.00 er der møde om, hvad arbejdet som medlem af udsatterådet indebærer.

Det foregår på Gelerts Gård i Nybøl.

Der skal sammensættes et nyt udsatteråd, og der er bud efter egnede kandidater.

Egnede kandidater kan være borgere, der har en baggrund eller et særligt engagement inden for udsatteområdet, eller det kan være organisationer, der er engageret i det samme.

- Vi håber, at et bredt udsnit af foreninger, organisationer og borgere melder sig som kandidater til Udsatterådet, når vi holder dialogmøde den 16. maj. Med et bredt funderet råd får vi i Byrådet og de udvalg, som samarbejder med rådet, de bedste forudsætninger for at få problemstillinger og udfordringer belyst så godt som muligt, siger formand for Social- og Seniorudvalget, Preben Storm, i en pressemeddelelse fra Sønderborg Kommune.