Det lysner for trimning af kurhusskoven

- Vi ved ikke, hvad det ender med, men det kan også kun blive bedre. Vi har bøvlet med det så længe, siger beboer i bebyggelsen Bellevue Martin Johnsen, der ved indflytningen for 15 år siden glædede sig over den park, der prydede nabolaget ud mod kysten.

Miljøstyrelse og fredningsmyndigheder åbner op for, der kan tyndes ud i skoven, så der kommer mere luft mellem stammerne, der bliver græsbevoksning og mulighed for at se ud over Sønderborg Bugt fra de bænke, der er opstillet i kurhusskoven. Udsigten har været groet til længe.

Kurhusskoven blev til, da bystyret i 1877 besluttede at tilplante fem tønder land på Dams Klint med træer. I 1884 kom et kurhus med tilhørende have, musikpavillon og badeanstalt til, og skoven har siden heddet "Kurhusskoven" - og gør det stadig, selv om kurhuset blev revet ned i 1970'erne.Kurhusskoven blev fredet i 1977 og skulle bevares som offentligt skov- og parkområde. Da elmesygen kom i 1990'erne, måtte en del træer i skoven fjernes. Samtidig blev plejeniveauet sænket, og resultatet var, at skud af ahorn væltede op af jorden og gjorde den tæt og uigennemtrængelig. Sønderborg Kommune har siden flere gange - i 2004, 2014 og 2016 - arbejdet med at få godkendt en plan for drift af skoven. Det er imidlertid strandet på krav fra Fredningsnævnet om, at skovdriften skulle holdes inden for rammerne af Skovloven og uden mulighed for en udvikling i retning af noget mere parkagtigt.

Kurpark

Kurhusskoven blev anlagt i den tyske tid i 1877, da der vitterlig var et kurhus med pavillon og park langs kysten. Et århundrede senere holdt kommunen dog op med at vedligeholde skoven, der hurtigt groede til. Der blev fældet syge elmetræer, men det bevirkede en eksplosiv vækst af underskoven. Gode råd har længe været dyre. Nu ser det ud til, der kan ledes mere lys ind i kurhusskoven, som dog aldrig igen bliver til en park. Trækonerne skal helst forblive tætsluttede for at undgå, stærk lys igen får tilfældig bevoksning til at eksplodere i skovbunden.

- Kommunen har ikke gjort en pind ved kurhusskoven i årevis. Det selvsåede skidt skal væk, der skal tyndes ud og sås træer som eg og bøg, mener Martin Johnsen, der endnu ikke kender driftsplanen for skoven i detaljer.

Formand for teknik- og miljøudvalget Aase Nyegaard, Fælleslisten, og konstitueret planchef Sille Marcussen Dall giver udtryk for glæde og optimisme over, Miljøstyrelsen nu ser lempeligere på reglerne for kurhusskovens beplantning, så der kan laves en plan for skovens fremtidige skæbne. Den skal dog til godkendelse hos fredningsmyndighederne. Beboerne er inviteret med til at udforme kurhusskovens fremtid i workshops.