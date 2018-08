- Det har været som at lægge puslespil. Jeg siger altid til mine børn: Start med kanterne. Så er det lettere at få resten på plads. Det samme kan man sige om sygehusstrukturen, hvor vi stadig lægger brikker. Men her brikken faldet på plads. Det var også tiltrængt, mente hun.

Intensiv på Sønderborg Sygehus er indrettet til otte patienter, hvoraf seks får enkeltstue. Den ligger i øverste kælderetage under det sydligste sygehustårn.Oprindelig var det planen at flytte afdelingen til andre lokaler på sygehuset. Men personalet ønskede at blive i det sydligste sygehustårn på grund af den sansehave, der er etableret lige uden for. Der er 55 fuld- og deltidsansatte personer ansat på afdelingen. Renoveringen har kostet 7,5 millioner kroner. Dertil kommer 2,5 millioner til nyt medicinsk udstyr.

Lys dæmper sig selv

Da Stephanie Lose klippede snoren til en af de nye sengestuer, var afdelingens ansatte lige så nysgerrige som gæsterne. Ulla Jensen og Camilla åbnede skuffer og skabe:

- Alt bliver meget lettere. For her er alt, vi skal bruge, så vi slipper for at rende frem og tilbage på gangen efter udstyr. Her er heller ingen ledninger på gulvet, man kan være bange for at falde i. Og vi kan komme hele vejen rundt om sengen, konstaterede de.

Gennem det år, det har taget at bygge afdelingen om, har de ansatte passet patienterne i sygehusets tidligere opvågningslokaler. I løbet af weekenden flyttes det meste udstyr tilbage i de nye omgivelser, og på mandag følger patienterne efter.

Sanne Carstensen, der har været ansat på afdelingen siden 2013, kommer dog først til november. Hun er i øjeblikket på barselsorlov:

- Jeg er så spændt på at opleve lyset. Det bliver skønt, forudser hun.

Afdelingen har fået ovenlys, der efterligner naturligt lys udenfor og selv dæmper sig, når solen går ned. Det giver patienterne bedre nattesøvn. Der er også kommet musik ved sengene, som patienterne kan styre via egen mobil.