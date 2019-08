Det handler om at vinde: I hælene på hinanden

- Vi tager alle ansøgere ind til samtale. Det handler om at kigge folk i øjnene og vurdere om de kan klare udfordringen, det duer ikke, at nogen kravler ned fra pælen efter fire timer, når festen varer i fire dage. Men ærligt talt kan jeg kun gætte på om de holder, siger Carsten Koch.

-Det kan undre mig. Selvom det bare er fire mennesker på hver sin pæl, bliver det ved med at tiltrække seere. Næste år overvejer jeg at tilføje noget nyt til havnefesten, så der sker lidt mere

Pælesidningskonkurrencen foregår i 72 timerDeltagerne skal sidde alle timer igennem for at få del i præmien. Præmiesummen deles af de deltagere, der gennemfører. Til havnefesten kan man både lørdag og søndag tage med på sejl med skibet Rødesand, og der loppemarked fra kl. 10-19

Ene Kvinde

Da konkurrencens eneste kvindelige deltager, Emilie Sahl fra Nordborg, så, at sidste år fire deltagere alle var mandlige, tænkte hun, at det ikke kunne passe. Hun er overbevist om, at hun kan holde hele vejen igennem, for hvis ikke de 20.000 kan bære hende igennem, kan stædigheden.

Som den eneste af deltagere har hun trænet hjemmefra.

-Jeg fik min far til at skære en plade på 25 gange 25 centimeter, den passer til pælen, vi sidder på her i havnen. Jeg har dog ikke siddet mere end tre timer på pladen derhjemme i baghaven, fortæller Emilie Sahl.