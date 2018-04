Det forårsfyldte Sønderborg

Pølserne er ved at være klar, og storebror Thor er klar til at tage den første bid.

På stranden kan man se en lille stribe røg med et par mennesker stimlet rundt om. Det er familien Johansen, der har smidt pølser og brød på en engangsgrill. Den ene af de to sønner, Noah, leger i vandkanten.

Sønderborg: Næsten hver bænk er optaget. Solbrillerne er på, og jakkerne er lynet op. Kiosken sælger is, der smelter let i solen. Foråret er kommet til Sønderborg, og temperaturen når 16 grader.

Vandhunden

På en bænk i solen sidder Ursula og Wolfgang Pedersen. De bor til daglig i Flensborg, men er rejst til Sønderborg for at hjælpe deres søn med at få båden i stand. De er langt fra de eneste, der er i gang med bådforberedelserne. Temperaturen skal nemlig være over ti grader, før arbejdet kan gå ordentligt i gang.

Det gør heller ikke noget for Ursula Pedersen, at de ti grader er overskredet.

- Det er dejligt. Ja, det er simpelthen bare skønt, siger Ursula Pedersen, der ved sin side har hunden Gonzo.

Hun kalder ham en 'See Hund' på tysk. En vandhund. Pelsen har dog ikke været under vand endnu.

Det har Viktor From til gengæld. Han står med et håndklæde og forsøger at få varmen igen efter årets første dukkert.

- Det var godt, da jeg først kom i. Men jeg kom også hurtigt op igen, siger Viktor From.