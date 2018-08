Jeg kommer aldrig til at vide, hvordan det er at være en muslimsk kvinde. Men jeg er helt klar over, at den danske sommer som i 2018 kan være en udfordring, når man bærer niqab eller burka. Altså en klædedragt, hvor hele kroppen er dækket - også hovedet og ansigt.

Det må man ikke længere iklæde sig, hvis man bevæger sig udenfor sit hjem. Altså bevæger sig i det offentlige rum. På den sidste dag, det ikke var strafbart gik jeg - en 52-årige herre - iklædt en sort niqab rundt i Sønderborg by. Det er i sig selv grænseoverskridende i et udlændingekritisk område og land, hvor et stykke stof over ansigtet kan dele befolkningen.

- Det der må man ikke i Danmark, lød det fra en ældre kvinde ved tøjbutikken Aaskov over for butikscentret Borgen.

- Hvad sagde du til hende? Spurgte en anden kvinde, mens jeg holdt en bluse i sort, lilla og hvid op.

- Jeg sagde, det er forbudt. At den slags må man altså ikke her i landet.

Men det må jeg altså godt. Denne den sidste dag i juli 2018 må jeg stadig gå i det tøj, jeg har lyst til. Men fra i dag har den ældre kvinde ret. Det må man ikke i Danmark.

En tur op og ned ad gågaden giver en del lange blikke, men folk vender sig ikke ligefrem om og glor. Men man får elevatorblikket en del gange. Mange børn vender sig, mens deres forældre holder dem fast i hånden og bare fortsætter. Det er jo også usædvanligt - i Danmark i almindelighed og i Sønderborg i særdeleshed. Jeg tror faktisk, jeg er den første person i niqab, jeg har set i byen...