Det Blå Gymnasium til kamp mod butiksdød

- Vi har udviklet en app, så man kan få noget rabat i Sønderborg by. Altså når man køber noget i en butik, så får man en rabat, som kan bruges i den næste butik. Og app'en skal med ind under Sønderborg Handel, så alle butikker bliver indblandet, forklarer Morten Søndergaard, der sammen med klassekammeraterne Patricia Nielsen, Stephanie Bartram og Kevin Lindhøj går på gymnasiets innovationslinje.

Sønderborg: Sønderborgs gågade står lige nu med en udfordring, der viser 23 tomme butikker. Det er en meget konkret problemstilling, som formanden for Sønderborg Handel, Rikke Torré, pegede på, da hun forleden holdt et indlæg i forbindelse med en innovationsworkshop på Alsion. Begivenheden havde samlet 90 elever fra handelsgymnasier i både Sønderborg og Aabenraa, der efterfølgende skulle arbejde med udfordringen for detailhandlen.

Workshoppen var arrangeret i samarbejde mellem Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU Sønderborg og Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise (FFE-YE).Workshoppen er startskud til forløbet Company Programme, hvor gymnasieelever fra hele landet dyster indbyrdes i at udvikle deres eget forretningskoncept. Company Programme er et 1-årigt forløb, hvor vindere fra regionen går videre til DM med mulighed for at gå videre til EM. Læs mere: Company Programme 90 elever fra Det Blå Gymnasium i Sønderborg og IBC International Business College i Aabenraa deltog i workshoppen.

- Vi havde sådan noget som Pricerunner i hovedet, hvor man jo sammenligner priser og bliver ledt til den billigste netbutik. For der skal være noget, som kunden får gavn af at bruge.

- Vi var enige om, at vores løsning skulle være teknologisk, for det rammer jo os unge, siger Patricia Nielsen og suppleres af Morten Søndergaard:

- Jeg kan godt lide tanken om, at hvis jeg handler i én butik, så får jeg en rabatkupon til den næste butik, som jeg faktisk ikke har været inde at handle i før. Det her med at sende kunderne rundt, så butikkerne nyder godt af hinanden, det synes jeg rigtig godt om. Det er godt tænkt, mener Rikke Torré, der har forretningen Huset Torré og på den måde håber at kunne fange flere af de unge, der ikke bruger de fysiske butikker så meget, men i stedet handler på nettet.

Mere liv i byen

De fire elever håber alle, at deres app kan være med til at skabe mere liv i byen og redde butikker. Den er døbt Rabapp - et navn som Kevin Lindhøj er kommet på og har en direkte henvisning til rabatfunktionen.

Nu skal den så videreudvikles med henblik på at dyste i innovation til næste år, hvor der først er Sønderjysk Mesterskab i uge 8, der kan give adgang til både regionsmesterskaber og DM senere på året.

De fire erkender alle, at de måske lidt for ofte handler på nettet, men er samtidig enige om, at byen bliver et trist sted, hvis butikkerne forsvinder.

- Jeg kigger nu også rundt i gaderne, hvis der for eksempel er tid til det, inden bussen kører mig hjem. Så kan det godt blive til nogle impulskøb, tilføjer Morten Søndergaard. Også klassens lærer, Carina Pedersen er godt tilfreds:

- Workshoppen handler lige præcis om at udvikle ting, som der rent faktisk er brug for, og i den forbindelse er det altid godt at komme ud i virkeligheden og møde selvstændige erhvervsdrivende.