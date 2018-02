Derfor fejrer Sønderborg kinesisk nytår

Kinesiske tilflyttere og sønderjyder med arbejdsrelationer i Kina er årsagen til, at det kinesiske nytår også er blevet et anliggende for Sønderborg Kommune.

Til det sidste, et foredrag om teens historie med gratis tesmagning 22. februar, er alle pladser da også for længst besat, selv om tesmagning er på programmet hvert år.

Hun kan notere sig, at interessen for kinesisk kultur er stigende, selv om antallet af kinesere bosat i Sønderborg Kommune faktisk er dalende. Op til det kinesiske nytår, som i år falder den 16. februar, har Sønderborg Kommune stået bag syv forskellige arrangementer, som har tiltrukket hundredvis af deltagere.

Fabrikker og venskabsby

Allerede i 90'erne rejste tidligere ungdomsskoleinspektør Gunner Hansen fra Sønderborg Kommune adskillige gange til Kina for at fortælle om det danske skolesystem. I samme årti etablerede Danfoss fabrik og salgsafdeling i landet, og fra 2008 til 2013 fordoblede virksomheden sin omsætning på det kinesiske marked.

Herefter valgte Danfoss i 2013 at åbne endnu to fabrikker nær Shanghai. Som daværende koncerndirektør Niels Bjørn Christiansen da udtalte, skete det med forventning om, at kineserne ville blive ved at flytte fra land til by, øge deres energiforbrug og derfor få stadig større behov for løsninger, der kunne mindske forureningen.

Af samme grunde har også ProjekctZero engagementer i Kina. Det offentlige private partnerskab med fokus på bæredygtig udvikling indgik i 2014 samarbejdsaftaler med seks kinesiske byer om bæredygtige løsninger.

En af byerne, Haiyan, er blevet Sønderborgs venskabsby. I 2015 var Sønderborgs daværende viceborgmester Aase Nyegaard afsted for at indvie et nulenergeri-hus i Haiyan, og sidste sommer sendte byen en delegation til Sønderborg for blandt andet at høre om bæredygtige tiltag i den kommunale forvaltning.

Mange ingeniører og andre private og kommunale ansatte i Sønderborg har på denne måde fået samarbejdspartnere, kolleger og kunder i det store rige i midten.

- Man kan selvfølgelig spørge, hvorfor vi ikke på samme måde laver Russiske Dage eller Polske Dage. Det skyldes, at arrangementer er opstået på et tidspunkt, hvor der her i kommunen er mange relationer til Kina, forklarer Mia Lilljendahl Larsen.