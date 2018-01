Der skal kastes mere lys over busser og børn

De mørke morgener skaber usikre og farlige situationer på busstationen, mener chauffører, der efterlyser mere lys. Den nye cykelsti med flytningen af bybusserne har forværret situationen.

Sønderborg: Tiden med de mørke morgener, som vi har haft de seneste måneder og stadig befinder os i, skaber farlige situationer og usikre forhold på Sønderborg Busstation, lyder det i et fælles opråb fra buschauffører. Problemet er blevet forværret, efter at den nyanlagte cykelsti fra tunnelen under Kongevej er ført langs strækningen, hvor bybusserne tidligere holdt. For nu er busserne blevet anvist plads på et område tæt ved p-pladsen til biler og taxaer. Men her er der temmelig mørkt. - Her kunne vi altså godt bruge noget ekstra lys. Det er ret utrygt som chauffør ikke at kunne orientere sig ordentligt, siger chauffør Erik Sørensen, som kender til flere kolleger med samme bekymring. I tidsrummet 7.20 til 7.50 kører der omkring 40 busser til og fra stationen på hverdags-morgener. Primært med skolebørn.

Når der først holder busser hele vejen hen på rad og række og børn og unge samtidig myldrer ud, ligner det jo en myretue. Pia Iversen, buspassager

Som en myretue Pia Iversen sidder på en bænk ved stationsbygningen hver morgen og venter på en bus og kan godt følge både de mange børn og unge mellem busserne og dermed chaufførernes bekymring. - Når der først holder busser hele vejen hen på rad og række og børn og unge samtidig myldrer ud, ligner det jo en myretue. Mange har ret travlt og skal videre med den næste bus. Det er faktisk også galt allerede ved 7-tiden, siger Pia Iversen. I kommunens afdeling Projekt & Anlæg er trafikplanlægger Tina Aagaard Mørkeberg bekendt med problemet. - Vi har for nylig fået en henvendelse fra en vognmand, som vi nu går ind og kigger nærmere på. For ikke så lang tid siden, fik vi malet hele buspladsen op med holdepladser og gangområder, men vi har i den forbindelse ikke været opmærksomme på, at der har manglet lys her i den mørke tid, siger Tina Mørkeberg og tilføjer: - En ekspert på det område i afdelingen skal nu vurdere, hvad der kan gøres. En løsning vil skulle udarbejdes sammen med DSB, som ejer grunden. Vi som kommune lejer os ind.