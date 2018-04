Der kommer ingen stor koncert på Kær Vestermark til sommer

Sidste år satte Sønderborg Kommune en lokalplan i gang for koncertområdet på Kær Vestermark. Det arbejde er sat på pause, da Kultur I Syd ikke har et arrangement til pladsen til sommer.

Kær: Et af resultaterne fra Spejdernes Lejr er Danmarks største sceneplads i den sydlige del af Kær Vestermark. Området er gjort klar til store kulturarrangementer og koncerter med permanente tilkørselsveje og strømforsyning. I december 2017 satte kommunen et arbejde i gang med en lokalplan for den sydlige den af Kær Vestermark, så der kunne arrangeres en større koncert på pladsen i sommeren 2018. Arbejdet blev sat i gang efter ønske af Kultur I Syd. Men arbejdet er nu sat på pause, da der ikke længere er planer om en koncert på pladsen.

- Lokalplanen er droppet, fordi der helt oprindeligt skulle være et stort arrangement. Men nu er der ikke behov længere. Det betyder jo ikke, at der ikke kommer koncerter, siger Aase Nyegaard (Fælleslisten), der er formand for teknik- og miljøudvalget.

Lokalplanen skulle beskrive rammerne for de arrangementer, som i henhold til fredningen for området, kan holdes. Kommunens hensigt med lokalplanen var, at den skulle være vedtaget, inden det første store arrangement skulle holdes i området. Forvaltningen har besluttet at udsætte lokalplanen, indtil den planlagte helhedsplan for hele Kær Vestermark er blevet udarbejdet. Aase Nyegaard vurderer, at arbejdet med helhedsplanen vil tage et år.

- Sådan en plan bliver ikke hurtigt færdig. Vi skal snakke med foreninger og borgere om de ting, der kan ske på det fantastiske stykke område, vi har købt.