Der er rift om genforeningens pengepuljer

Der er indkommet 17 ansøgninger for knap 600.000 kroner til Sønderborg Kommunes genforeningspulje på 250.000 kroner. BHJ Fonden oplever en pæn interesse for fondens pulje på 750.000 kroner, som ikke har haft ansøgningsfrist endnu.

Sønderborg: Mange foreninger og aktører er interesserede i at lave arrangementer i forbindelse af markeringen af 100-året for genforeningen næste år. Sønderborg Kommune har haft ansøgningsfrist på en pulje med 250.000 kroner, som kunne søges til genforeningsaktiviteter næste år.

Der er kommet 17 ansøgninger med ønsker for 585.800 kroner. Det glæder Stephan Kleinschmidt (SP), der er formand for udvalget for kultur, idræt, handel og turisme.

- Jeg er glad for omfanget af ansøgninger, og projekterne er spændende. Alle de foreninger og organisationer har lavet relevante ansøgninger, og det viser, hvor folkeligt temaet 2020 er. Det giver mig en form for tryghed, at 2020 med sikkerhed bliver en festival med aktiviteter, der ruller sig ud, siger Stephan Kleinschmidt.

Forvaltningen vurderer nu ansøgningerne, og ansøgerne får svar senest den 1. april. Kulturudvalget har afsat yderligere 250.000 kroner til endnu en pulje til genforeningsaktiviteter.

- Vi har afsat en halv million, men vi har en målsætning om at nå op på en million kroner til forenings- og institutionsaktiviteter. Det skal ske i samarbejde med fonde og andre, der skal supplere den pulje, siger Stephan Kleinschmidt.