Der er liv for enden af den blinde vej

Sønderborg løfter sig over nabobyerne til trods for, at byen ved Alssund har geografien imod sig.

Sønderborg: Sønderborg har for flere år siden overhalet sine nærmeste naboer - Tønder, Haderslev og Aabenraa - når vi snakker detailhandel, og det er godt gået af en by, der er placeret for enden af en blind vej. De fordele, den gennemgående trafik giver byerne langs E45, må Sønderborg kigge langt efter. Sådan har det altid været, men det ændrer sig, hvis vi en dag får den bro fra Als til Fyn, som ihærdige mennesker kæmper for.

Der var helt enorm interesse for byens nye indkøbscenter, da det åbnede for fem år siden. Foto: Arkivfoto

Klarer sig uden Men Sønderborg klarer sig nu godt uden bro og gennemgående trafik, og det ser ud til, at de tre byer, som i fremtiden skal kæmpe om kunderne i Syd- og Sønderjylland, bliver Kolding, Esbjerg og Sønderborg. Sønderborg kan bide skeer med de meget større byer, for der har været en forrygende udvikling i byen, siden Borgen Shopping åbnede for fem år siden. Indkøbscentret satte noget i gang i Sønderborg - trods kritiske røster, der spåede butiksdød i gågaden. Men det er et faktum, at en række nye butikker kom til Sønderborg og dermed øgede byens tiltrækningskraft - og at der igen er liv i nogle af de lokaler, som butikker fraflyttede i gågaden.

Foto: Foto: Timo Battefeld/Michael Bager Den største begivenhed i Sønderborg i 2019 bliver åbningen af Alsik.

Nyt center For få dage siden åbnede et nyt butikscenter på den grund, der tidligere husede SH Bilcenter. Et kæmpe center, der huser Maxi Zoo, restauranten Bones, ToysRus og BabySam. Det er butikker, som er nøje udvalgt til centret, fortæller direktøren i firmaet Hanssen, der står for centret, Michael Andersen. Hanssen har bestræbt sig på at lave et center, som er for både børn og bedstemødre, og der er endda sagt nej til interesserede lejere, fordi de ikke passer ind i konceptet.

Foto: Foto: Hans Chr. Gabelgaard SønderjyskE er med til at rette opmærksomheden mod Sønderborg. Foto: Arkivfoto

Et godt år Den positive udvikling fortsætter for Sønderborg i 2019, og der er slet ingen tvivl om, at årets største begivenhed bliver åbningen af Alsik på havnen. Skovlen blev sat i jorden i november 2015, og der er stor åbningsfest i marts næste år. Alsik bliver regionens største fire-stjernede konference- og forretningshotel med Danmarks største spa- og wellnessområde på 4500 kvadratmeter.Alsik bygges af PFA Pension og ejerfonden bag Danfoss A/S, Bitten & Mads Clausens Fond og bliver det første RIMC Hotel i Danmark. Den tyske kæde tæller flere end 50 hoteller i 12 lande.Et helt enormt plus for Sønderborg - især fordi det ser ud som om, at samtlige eksisterende hoteller ser ud til at overleve.

Foto: Ulrik Pedersen Daværende borgmester Jan Prokopek Jensen satte sammen med byrådet gang i Borgen Shopping. Foto: Arkivfoto

Slutter ikke Men 2019 er mere end åbningen af Alsik - det er også året, hvor Bowl'n'fun åbner i Stenager Centret. 14 bowlingbaner, 1000 kvadratmeter legeland, laserbaner, rum med virtual reality, restaurant og andet kommer til at fylde centrets første sal. Et center af den art bør kunne trække kunder fra et stort opland. Det er som nævnt firmaet Hanssen, der står for opførelsen af Stenager Centret, og sandelig om ikke firmaet har yderligere to projekter i Sønderborg. Hanssen har nemlig købt de to JF-anlæg på Linde Allé og Augustenborg Landevej. På Linde Allé etableres der 130 boliger. Der bliver tale om både ejer- og lejeboliger. Hvordan det kommer til at fordele sig, kan Hanssen-direktør Michael Andersen ikke sige. Han fortæller, at firmaet vil samarbejde med en ejendomsmægler og at Hanssen ikke kun vil sælge ejerboligerne. Lejeboligerne skal også afhændes. Michael Andersen siger, at der hele tiden skabes nye arbejdspladser - Stenager Centret får, når alt er åbnet, 130 medarbejdere - og at det er med til at gøre Sønderborg endnu mere attraktiv, at der er et stort udbud af attraktive boliger. Det vil Hanssen skabe med projektet på Linde Allé. På Augustenborg Landevej etableres der lejemål til erhverv og detailhandel.

Direktør i Hanssen Michael Andersen, Høruphav. Foto: Hanssen