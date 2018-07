Der blev chillet flere steder i byen

Sønderborg: Det var den helt store musiklørdag i Sønderborg med koncerter tre steder - og alle sammen gratis koncerter. På scenen på Rønhaveplads var der rockmusik uden borde og bænke, men med folk stående ude i skyggen ved husene, i et telt ved Borgen spillede Jensens Jasskapel med folk siddende ved borde og bænke eller siddende på det, som engang har været et grønt græstæppe i Apotekterhaven.

I Slotsparken var der allerede fra tidlig eftermiddag godt fyldt op af folk, der mødte op til Stella Polaris-koncerten, hvor hovednavnene var Go Go Berlin og senere Fallulah. Der blev slæbt stole og tæpper ind i slotsparken, så der for alvor kunne chilles resten af dagen, men ved 18-tiden kom der regn, lyn og torden.

Der var ellers højt humør tidligt på eftermiddagen, da Kalle B fra arrangørgruppen kiggede ud over Slotsparken med flere hundrede fremmødte. Dagen før var der ikke så mange i Kolding, konstaterede Kalle B.

- Det kan ikke være bedre. Sol og en varm blæst ude fra vandet, sagde Kalle B. Arrangørgruppen håbede på, at det ville fortsætte resten af dagen og frem til klokken 21. Det blev desværre ikke tilfældet. Netop i 2017 var der rigtig dårlig vejr til Stella Polaris-koncerten i Sønderborg.

Der var ellers til uvejret brød løs - kort før redaktionens slutning - styr på det hele. Imponerende var det at se, hvor disciplinerede koncertgæsterne var med deres affald. Affald blev smidt i affaldscontainere, og unge mennesker gik og samlede papir op, der var fløjet en tur i den stærke blæst.