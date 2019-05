Sønderborg: Antallet af indbrud i private hjem i Danmark har i flere år været faldende i Danmark. Sådan var det også indtil i fjor i Sønderborg Kommune, da antallet af anmeldte indbrud igen atter steg. Den landsdækkende faldende tendens fortsætter i første kvartal af 2019, mens der er et mindre fald i indbrud i Sønderborg. Her var der 132 indbrud i private hjem i årets første tre måneder mod 138 i samme kvartal i fjor. Det er Danmarks Statistik, der netop har offentliggjort indbrudstallene, og i hele landet er der anmeldt 6.542 indbrud, der også er det laveste i første kvartal i flere år.

- Sidste år nåede vi det laveste antal indbrud i mere end 30 år. Nu ser opgørelsen af indbrudsniveauet i første kvartal her i 2019 ud til at pege i samme positive retning. Det glæder vi os meget over, selvom vi langt fra er i mål. Indbrudsraten i Danmark er stadig alt for høj, og det er vigtigt, at vi fra alle sider fortsætter den målrettede indsats for at nedbringe antallet af indbrud, siger vicepolitiinspektør i Rigspolitiet, Henrik Framvig i en pressemeddelelse.

Efter flere år med markant færre indbrud i Sønderborg-området - fra 729 i 2014 til 376 i 2017 - steg antallet i 2018 til 665.

Bo Trygt hedder en kampagne, der blev lanceret i sommeren 2018. Det er et initiativ fra Realdania og TrygFonden i samarbejde med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd. Målet er at reducere antallet af indbrud i private hjem i Danmark fra de nuværende små 30.000 indbrud om året til 10.000, så vi kommer ned på niveau med vores nabolande. Den fælles indbrudssatsning har både fokus på den almindelige dansker, og hvad den enkelte kan gøre for at forebygge indbrud i sit hjem, samt på mulige strukturelle ændringer i samfundet, der kan bidrage til at nedbringe indbrudsniveauet. - Vi ved, hvad der skal til for at forebygge indbrud, og vi har i fællesskab med Rigspolitiet udviklet de fem vigtigste råd mod indbrud. Bedre sikring af døre, vinduer og låse samt organiseret nabohjælp er blandt de mest veldokumenterede midler til at beskytte vores hjem mod indbrud, siger Britt Wendelboe, projektchef i TrygFonden og repræsentant for Bo Trygt.