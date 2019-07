Depressiv voldsmand fik tre måneders betinget fængsel

Volden

Den 49-årige blev dømt for at have presset sin arm mod sin tidligere samlevers bryst og skubbe hende op ad en rude, at presse hende ned i et bilsæde, at have smækket en bildør om hendes arm og forsøg på ulovlig tvang til at blive på hans adresse, som hun ønskede at forlade, fordi hun følte sig utryg ved hans opførsel. Manden får tre måneders betinget fængsel samt 80 timers samfundstjeneste. Han havde en tidligere voldsdom fra 2016. Manden tilskriver sin medicin mod en depression for at være medvirkende til voldsepisoderne.