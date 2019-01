Denne fodboldlegende kommer til Nordborg

Nordborg: I anledning af at Nordals Boldklub 50 års jubilæum er det lykkes at få arrangeret et foredrag med Jan Mølby, som fortæller om sin tid som fodboldspiller i FC Liverpool, mesterskaberne og livet i Beatles-byen. Jan Mølby kan opleves i Nordborg i Nordals Idrætscenter torsdag 9. maj kl. 19-20.45.

På 12 sæsoner vandt Jan Mølby tre engelske mesterskaber og tre FA Cup-finaler med Liverpool FC, hvilket har givet ham legendestatus i Beatles-byen. I perioden spillede The Great Dane sammen med flere af datidens største profiler, såsom Kenny Dalglish, John Barnes og den faste værelseskammerat Ian Rush. Det har kastet masser af uforglemmelige øjeblikke af sig både på og uden for banen.

Hør blandt andet om dengang, Bruce Grobbelaar måtte sys med 30 sting, eller da Jan Mølby slog syv tænder ud på Upton Park. Få også svar på, om han stadig har en butler, og hvorfor han ikke var på julekort med Richard Møller Nielsen.

Find billetter på www.billetsalg.dk