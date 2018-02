Den udvalgte fandt et andet job

Derfor har menighedsrådet i samråd med provst Anna Margrethe Hvas valgt, at stillingen skal slås op igen. Det vil ske snarest.

- Men desværre fik personen tilbudt et andet job, som vedkommende hellere ville have, fortæller Lilian Jessen, formand for menighedsrådet.

Kværs: Der kom kun tre ansøgninger, da fristen for at søge jobbet som præst i Kværs udløb sidst i januar. Men det var nok. Menighedsrådet fandt en af ansøgerne meget kvalificeret og ville gerne invitere vedkommende til en prøveprædiken.

Flere opgaver

Stillingen som præst i Kværs Sogn er en kombinationsstillingen. En tredjedel af tiden skal præsten tilse patienter på Sygehus Sønderjylland. Vedkommende skal også være klar til at afløse for kollegaen Hanne Beierholm til gudstjenester i Adsbøl og Gråsten, da Kværs er en del af et fælles pastorat.

Der er bopælspligt i Kværs, som er et lille landsogn med 1.008 indbyggere. For nogle år siden besluttede man at droppe bopælspligten og satte præstegården til salg, men ingen købere meldte sig. Senere er bopælspligten blevet genindført, og præstegården er delvis renoveret.

Også i 2016, da pastoratet skulle finde en afløser for præsten Niels Refskou, kom der kun tre ansøgninger til jobbet, hvorefter den udvalgte fik tilbudt job andet sted.