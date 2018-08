Der er optimisme i FC Sønderborg, efter at Kim Poulsen har overtaget som træner for klubben. Foto: Lasse Waarsøe Witt

FC Sønderborg er rykket ned i Jyllandsserien, men klubbens håb om at kunne spille divisionsbold en dag er langt fra knust. Talentarbejdet skal være drivkraften til succes.

Sønderborg: Anlægsfirmaet Vej og Park gør fodboldbanen klar til aftenens kamp. Via en app kører kridtrobotten plænen rundt og streger linjerne op. - Robotten sparer en masse mandskabstimer til banearbejdet, siger Marius Vestergaard, talentchef for FC Sønderborg. Han er sammen med holdlederen Benny Grube mødt ind klokken 15.30 på Sønderborg Stadion for at gøre klar til kampen, når oprykkerholdet Bramming B kommer på besøg. - Der er god tid i dag til at nå det forskellige til kampstart, siger Benny Grube og fortsætter: - Vi går efter en sejr. Vurderingen af spillets udfald er ikke til at tage fejl af. Der er optimisme i klubben, efter at de to første kampe i efterårssæsonen er vundet mod Hatting-Torsted og FC Horsens. - Vi har fået en god start på sæsonen, og det har lettet noget af forventningspresset på spillerne, siger Marius Vestergaard.

Vi vil ikke rykke op bare for at være i en højere række, vi vil rykke op for at spille fodbold. Marius Vestergaard, talentchef for FC Sønderborg

Visionen om at komme til tops FC Sønderborg er rykket ned i Jyllandsserien efter fire sæsoner i Danmarksserien.Klubben kæmper for på sigt at komme op i divisionsrækkerne og etablerer sig i dansk topfodbold.



I første omgang satser klubben på talentudvikling med sin masterplan frem mod 2022.



FC Sønderborg består af spillere fra 11 moderklubber i kommunen. Det yngste hold er U13.



Manager og sportschef Kim Poulsen er i sommeren blevet ansat på en treårig kontrakt, mens Marius Vestergaard er ny talentchef.

De røde fra FC Sønderborg spiller i denne sæson i Jyllandsserien, og kursen mod de højere rækker er sat. Foto: Lasse Waarsøe Witt

Nye forventninger FC Sønderborg skal vænne sig til en ny rolle efter sommerferien. Efter fire sæsoner i Danmarksserien punkterede klubbens håb om divisionsbold for en stund. I foråret sled holdet med at få sejre, og langsomt røg klubben ned under stregen. Den afgørende overlevelseskamp i juni mod Aarhus-mandskabet Lystrup IF endte med et 0-1 nederlag, og FC Sønderborg måtte en tur ned i Jyllandsserien. - I de seneste to måneder er der sket meget i klubben, og nu har vi vendt nedrykningen til noget positivt, siger Marius Vestergaard. Han blev før sommerferien udnævnt til talentchef, og i sin femte sæson for klubben står han for ansvaret med talentarbejdet og kommunikation og marketing. - Jeg har mange fagområder, og det er spændende at være med i et så unikt projekt, som FC Sønderborg befinder sig i nu, siger han. Klubben har taget hul på en fireårig masterplan, der indebærer en profil på at forbedre talentarbejdet hos de unge og at få sponsorer til at være en del af projektet. 11 moderklubber i Sønderborg Kommune er FC Sønderborgs fundament til at udvælge de bedste talenter i ungdomsårene, og målsætningen er klar: - En by som Sønderborg skal på et tidspunkt repræsentere divisionsbold, og vi sætter ambitionerne højt. Det skal nok lykkes en dag ud i fremtiden, siger Marius Vestergaard og understreger samtidig: - Vi vil ikke rykke op bare for at være i en højere række, vi vil rykke op for at spille fodbold.

Talentchef Marius Vestergaard har flere roller i klubben, heriblandt tjansen som stadionspeaker. Foto: Lasse Waarsøe Witt

Manager med Superliga-cv I omklædningsrummet lægger Benny Grube træningskegler og spillertrøjer frem. - Hvilken farve spiller Bramming i, kan vores målmandstrøje være gul, spørger han. Han bytter målmandstrøjen ud med en grøn. - Vi har haft mange sjove oplevelser gennem årene med både oprykninger og pokalkampe mod Superligahold, siger Benny Grube, mens han gør vanddunke og boldene klar. Benny Grube har været med i klubben siden 2002 som holdleder, og arbejdet vil han ikke undvære: - Jeg tror da bestemt, at spillerne sætter pris på min funktion, og det er skægt at være sammen med dem, siger han. I nabolokalet er Kim Poulsen mødt ind for at sætte opstillingen til aftenens kamp. Han blev hentet til holdet i sommeren, og med Superliga-erfaring for blandt andet Vejle Boldklub, Aarhus Fremad og Viborg på sit træner-cv, er det ikke nogen uerfaren herre, som klubben har fået som manager og sportschef. Med en kontrakt på tre sæsoner skal Kim Poulsen få det optimale ud af truppen. - Det har været en spændende start, og vi er ved at få samlet et hold, der tør at tage chancen. Men der har også været travlhed med at nå så langt, siger Kim Poulsen. Som sportschef skal han også tage ansvaret for Sønderborgs talentakademi, hvor 14 unge spillere er med, og rammen for det brede samarbejde er sat: - Vi skal vise både synlighed og tydelighed over for de unge, samt have fokus på deres personlige relationer. Nogle af spillerne vil kunne udvikle deres potentiale meget langt med talentarbejdet, siger han.

Simon Asmussen, Anis Sabljic og Faton Hetemi spiller på FC Sønderborgs U14 hold, og de er nogle af de talenter, som klubben satser på. Foto: Lasse Waarsøe Witt

Spirende talenter Anis Sabljic og Faton Hetemi står på sidelinjen og følger med i opvarmningen. De spiller på FC Sønderborgs U14 og træner fire gange om ugen. - Vi håber at kunne nå langt med fodbold, men min far siger til mig, at skolen også er vigtig, siger Anis Sabljic. Mens spillerne klæder om, har Anders Mikkelsen og Thomas Mikael Andersen travlt med at gøre cafeteriet klar til salg af drikkevarer og pølser på grillen. På isfryseren er den røde hjemmedragt lagt frem til salg som merchandise, og flere børn kommer ind for at bede om vand. - Der er et godt sammenhold i klubben, og vi kunne næsten ikke vente med at få ferien overstået og komme i gang, siger Thomas Mikael Andersen. I fire år har han stået bag disken i cafeteriet og fulgt med i klubbens udvikling. - Det kunne da være skægt med divisionsbold en dag, siger han, men vi tager en kamp ad gangen, siger han.

Benny Grube har været holdleder siden 2002, og det er et arbejde, som han ikke vil undvære. Foto: Lasse Waarsøe Witt

Kursen er sat Det gule mandskab fra Bramming dukker op på stadion, og Marius Vestergaard leder dem hen mod omklædningsrummet. - Mojn, det er perfekt fodboldvejr i aften. Flere tilskuere er ved at tage plads på tribunen og langs reklamebanderne. Heriblandt Finn Nørgaard og Bent Jacobsen, der får en pølse og kaffe til kampen. - Jeg er kommet på stadion siden 1962 og har set masser af kampe, siger Finn Nørgaard. Bent Jacobsen overlapper: - Jeg tror, at det bliver 2. division en dag ud i fremtiden, det håber vi. I højttalerne synger firserbandet Europe deres hitnummer "Final Countdown", mens træner Kim Poulsen giver de sidste instrukser til spillerne inden kampen. Blandt hjemmeholdet er mavefornemmelsen god til aftenens kamp, og de er tilfredse med sæsonstarten, mens de tripper for at komme i gang. - Hvad kæmper vi for? Sejr, brøler spillerne ude i omklædningsrummet, mens Marius Vestergaard tager mikrofonen og præsenterer holdene for publikum. Spillet fløjtes i gang. Efter halvanden times kamp vinder FC Sønderborg 3-1, og Kim Poulsen er tilfreds: - Jeg er glad for sejren, og vi har sat den rette kurs, men vi kan sagtens gøre det endnu bedre, siger han. - Hvem var det, der vandt i dag, råber spillerne, og Kim Poulsen runder af: - Tillykke med det, vi ses i morgen igen til træning.

- Hvad skal I have, unger? Til hver hjemmekamp dukker Thomas Mikael Andersen op og hjælper til i cafeteriet. Foto: Lasse Waarsøe Witt

Kim Poulsen (t.h.) har sammen med assistenttræner Olav Jessen overtaget rollen med at få FC Sønderborg på rette vej. Foto: Lasse Waarsøe Witt

Finn Nørgaard og Bent Jacobsen er hyppige gæster på Sønderborg Stadion, og de håber på divisionsbold en dag. Foto: Lasse Waarsøe Witt

Der bliver gået til tacklingerne i kampen, og dommeren Henrik Petersen beder om assistance. Foto: Lasse Waarsøe Witt

Gennemsnitsalderen på FC Sønderborg er omkring 22 år, og de unge spillere er optimistiske på sæsonens forløb. Foto: Lasse Waarsøe Witt

Vej og Park sørger for at gøre fodboldbanen klar til kampstart. Foto: Lasse Waarsøe Witt

FC Sønderborg har i sommeren ansat en målmandstræner til at højne eliteniveauet. Foto: Lasse Waarsøe Witt

Spillerne takker af efter kampen, og FC Sønderborg har lagt sig i front med tre sejre på stribe. Foto: Lasse Waarsøe Witt