Sønderborg: Lørdag formiddag vandrede Christian II ind på Sønderborg Slot med rank ryg og en stor pels over ryggen. Alle i slotsgården kiggede på den tidligere konge, som netop var vendt hjem fra sit eksil i Holland.

- Vær hilset undersåtter! Har I ikke lært at neje, udbrød kongen højt, så det rungede i slotsgården.

- De unge mennesker, der mangler pli, kan gå over til ridderakademiet, beordrede kongen.

En lille dreng blev så bange for kongen, at han gemte sig bag sin mors ryg. De andre i slotsgården nejede og bukkede for Christian II.

- Jeg er kommet tilbage til Sønderborg Slot for at forhandle med min farbror, så I kan få den sande konge tilbage. Jeg havde egentlig forventet, at vi skulle mødes i København. Jeg forventer, at jeg får den danske krone på mit kongelige hoved igen. Nu må I gerne klappe af mig, sagde Christian II alvorligt.

Folk klappede, og der blev udråbt et trefoldigt leve for den tidligere konge.