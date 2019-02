Sønderborg: Dronning Margrethe er tirsdag eftermiddag på besøg på det nye gigthospital i Sønderborg, hvor hun bliver modtaget af Gigtforeningens formand Ulrik Bülow, Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind og hospitalsdirektør Thue Boÿe Hvorslev.

Dronningen skal vises rundt i det nye hospital, som får navnet Dansk Gigthospital. Det er indrettet i den sydlige del af Sønderborg Sygehus. Renoveringen og udbygningen af det sydligste sygehustårn er dog ikke helt færdig, så hun bliver vist rundt i et hospital, som endnu ikke er taget i brug.

Dansk Gigthospital erstatter i løbet af foråret Kong Christian X's Gigthospital i Gråsten. Dronningen, der i forvejen er protektor for Gigtforeningen, har nu også sagt ja til at være protektor for det nye gigthospital.

Under rundvisningen skal dronning Margrete hilse på kunstner og fotograf Nicolai Howalt. Han har stået for udsmykning af Dansk Gigthospital. Hun får også lejlighed til at møde medarbejdere og patienter. Får hun tid, venter også en storslået udsigt fra det nye hospitals opholdsrum ud over Sønderborg by og Alssund, som gigthospitalets patienter snart også får del i.