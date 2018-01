Den grønne vinter krævede sit salt

Vinterberedskab: Adskillige milde vintre i træk kommer de grønne områder til gode, for der bliver brugt overskydende mandetimer på at rydde op i krat og hegn.

SØNDERBORG: Børn i seks otte års alderen har aldrig oplevet en rigtig hvid vinter i Danmark.

Hukommelsen skal række tilbage til vintrene 2009-2012, for at der jævnligt var sneplove på vejene, snedriver og tilfrosne søer at skøjte på.

I Sønderborg kommune har udgifterne til vinterberedskab holdt sig inden for det, der blot skulle saltning af veje og måske en enkelt fejemaskine til at rydde af vejen. En del af budgettet til vintertjeneste går til klipning af hække og oprydning i grønne områder med det mandskab, der alligevel er på arbejde og ikke skal ud at skovle sne.

- Vinteren er ikke så mild, som vi går og tror. Vi har været ude at glatførebekæmpe med præventiv saltning, men en vinter som 1978/79, da alt gik i stå, og folk måtte evakueres med bæltekøretøjer, må vi vente på lidt endnu. Vinteren svarer meget godt til de foregående. Ved to tre grader falder temperaturerne på vejbanerne til en halv til en hel grad, og så skal vi ud at salte. Vi har været ude med sneploven enkelt gang i 2017, siger Bjarne Vinde fra Centralvagten.

Han sidder med det forkromede overblik og kan se, hvor temperaturerne går så langt ned, at der kan blive tale om frysende vejbaner. Det svinger meget fra sted til sted i fem kommuner med samarbejde omkring vinterberedskabet. Det er Vejen, Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg. Saltet blev strøet om natten, så det er de færreste, der lægger mærke til, det har været glat.

- Centralvagten er i tjeneste 24 timer i døgnet. Vi sammenstiller vejrmeldinger fra DMI med data fra følere i vejbanerne. Er der tegn på negative vejtemperaturer og rimede veje, gør vi vognmændene opmærksom på, at det er på tide at sadle hesten og komme afsted. Vi skal først og fremmest holde de store veje kaldet A-ruter fri. I næste omgang aftaler vi med kommunerne, hvilke B-veje, der saltes og ryddes. De store cykelstier som supercykelstierne bliver også saltet i de tidlige morgentimer. Det har selv i en vinter med rimglatte veje hele tiden været muligt at cykle fra Sønderborg til Nordals, siger Bjarne Vind.