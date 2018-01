Den gamle fisker, havet og erhvervet

Her i januar er det 50 år siden Jens Ole Jensen fra Vemmingbund begyndte arbejdslivet som erhvervsfisker. Snart afmønstrer den 65-årige skipper på båden "Lis" og ser tilbage på sit fag med både glæde og undren.

- Man har jo sådan lidt sin frihed, siger han og tager et par sug mere af piben, der er fast følgesvend.

Forinden var flere af børne- og ungeårene gået med lystfiskeri i Vemmingbund, hvor han stammer fra. Faren og bedstefaren var begge hobbyfiskere, men den unge Jens Ole kunne godt se sig selv tjene til dagen og vejen på fiskerkuttere ude på havet. Først i mange år med bundgarnsfiskeri på en kutter fra Egernsund. Så kom rygproblemerne, og for tyve år siden købte han skibet "Lis".

Sønderborg: For 50 år siden var der omkring 17-18 fiskekuttere, der dagligt anløb kajen langs Sundgade. I dag er der to. Den ene er skibet "Lis" med Jens Ole Jensen ved roret. Med indgangen til januar 2018 er det 50 år siden, at den snart 65-årige fisker trådte ind i faget som erhvervsfisker.

Få torsk

Det er da også mest fladfisk Jens Ole får i garnet. For torskene er der ikke særlig mange af mere.

- Jeg tror, det har lidt at gøre med den der kvælstofforurening fra Fredericia for et par år siden. Den gang oplevede vi, hvordan stimevis af torsk og andre fisk nærmest flygtede. Det var jo næsten, hvad det svarer til landbrugets udledning på ti år, siger Jens Ole om kollapset af tanke med flere tusinde liter kvælstof, der rendte direkte ud i Lillebælt.

- Men der er nu heller ikke den samme efterspørgsel på torsk ved nytårstid som før. Rødspætterne har det fint nok, men det er hårdt for fingrene at stå og tage dem ud. Før kom der mange unge her på havnen og ville hjælpe, men det er da godt nok slut, fastslår Jens Ole, der selv tager sig af alle opgaver på kutteren - også mange reparationer.

- Jeg har haft mange gode år, men jeg ved nu ikke, om jeg ville gøre det som ung i dag. Jeg har set mange enten arbejde sig næsten ihjel eller gå på røven, fordi der er købt store både. Jeg kan huske på Bornholm. De penge gjorde dem jo helt tosset - en havde en helikopter, fortæller han og slår en pegefinger mod panden.

De unge har også en helt anden tilgang til det. Hvis de vil være fiskere, så skal det være på de store skibe, hvor der er både bruser og billardborde. Det vil de jo gerne have, slutter Jens Ole Jensen, der ikke har i sinde at skille sig af med sin "Lis", selv om pensionisttilværelsen står for døren.

- Jeg kender nogle, som bliver ved med at arbejde, men det vil jeg nu ikke. Grundbeløbet kan man vel godt få, og så vil jeg hellere hyggefiske lidt.